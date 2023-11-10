В Москве арестовали мужчину по фамилии Блинов по подозрению в госизмене

В Москве арестовали мужчину по подозрению в госизмене

Фото: Владислав Шатило / РБК

Лефортовский суд Москвы арестовал Блинова Г.А. по подозрению в госизмене (ст. 275 УК), следует из базы данных суда.

Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения 9 ноября, говорится в карточке дела. По статье о госизмене ему грозит пожизненное лишение свободы. Ответственность по ней ужесточили весной, ранее максимальный срок заключения составлял 20 лет. Как правило, дела по этой статье рассматривают в закрытом режиме.

О задержании Блинова сотрудниками ФСБ стало известно накануне. Подробности дела не раскрываются.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел о государственной измене. Так, в октябре жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, жителя Орла — в причастности к диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры и связи по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а жителя Владивостока — в передаче информации украинской разведке о военных объектах региона.