Госдеп назвал условие возвращения замороженных российских активов

Госдеп: Запад не вернет активы России, пока она не заплатит за спецоперацию

Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Иммобилизованные [на Западе] активы России в размере <...> порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — сказал он (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил российские активы и ввел против страны санкции. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что было заморожено $300 млрд — это почти половина золотовалютных активов. Минфин США в сентябре оценил объем замороженных российских активов по всему миру в $280 млрд. Большая часть из них, по информации ведомства, находится в Евросоюзе.

В начале октября Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят передать Украине замороженные активы России. Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче их Украине.

Россия сочла блокировку активов и планы по их передаче незаконными, российский лидер Владимир Путин сравнивал такую практику с воровством. Москва будет бессрочно оспаривать решения о конфискации российских активов, подчеркнули в Кремле.

Украина настаивает на том, чтобы российские активы передали ей для восстановления страны после военных действий.