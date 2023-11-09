 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп назвал условие возвращения замороженных российских активов

Госдеп: Запад не вернет активы России, пока она не заплатит за спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине

Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за специальную военную операцию на Украине, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Иммобилизованные [на Западе] активы России в размере <...> порядка $300 млрд не будут возвращены России, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — сказал он (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил российские активы и ввел против страны санкции. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что было заморожено $300 млрд — это почти половина золотовалютных активов. Минфин США в сентябре оценил объем замороженных российских активов по всему миру в $280 млрд. Большая часть из них, по информации ведомства, находится в Евросоюзе.

В начале октября Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят передать Украине замороженные активы России. Накануне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче их Украине.

Россия сочла блокировку активов и планы по их передаче незаконными, российский лидер Владимир Путин сравнивал такую практику с воровством. Москва будет бессрочно оспаривать решения о конфискации российских активов, подчеркнули в Кремле.

Украина настаивает на том, чтобы российские активы передали ей для восстановления страны после военных действий.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык
Теги
российские активы заморозка Украина Госдепартамент США США
Материалы по теме
Комитет конгресса одобрил идею передачи Киеву замороженных активов Москвы
Политика
В G7 заморозили российские $280 млрд до выплаты «компенсации» Украине
Политика
Костин раскрыл детали схемы по обмену замороженными активами
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (-0,35) Инвестиции, 08 ноя, 16:20 Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 92,2 (-0,22) Инвестиции, 08 ноя, 16:20
Германия увеличила военные поставки в Израиль почти в десять раз Политика, 07:55
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 07:45
Войска Израиля вступили в бои на Западном берегу Иордана Политика, 07:28
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов Экономика, 07:00
Как рост НДПИ для «Газпрома» повлияет на рынок. Мнения аналитиков Pro, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
По базе США у месторождения Эль-Омар на востоке Сирии выпустили 15 ракет Политика, 06:43
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
Власти предложили увеличить субсидии на экспорт продукции МСП до ₽1 млн Бизнес, 06:29
Госдеп назвал условие возвращения замороженных российских активов Политика, 06:26
Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Карлсона на пост вице-президента Политика, 05:53
Сооснователя Apple Возняка госпитализировали с подозрением на инсульт Технологии и медиа, 05:52
CNN узнал о разногласиях в администрации Байдена из-за действий Израиля Политика, 05:25