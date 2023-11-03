Трамп оценил ситуацию на Украине словами «дела не идут хорошо»

Трамп: американские СМИ больше не говорят об Украине, значит дела идут плохо

Американские СМИ перестали говорить о ситуации на Украине, а значит дела там идут плохо, предположил бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Хьюстоне (штат Техас). Трансляцию вела телекомпания RSBN.

Экс-президент отметил, что средства массовой информации США перестали писать об Украине, как это было в случае с Афганистаном, когда оттуда начали выводить американские войска.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо, а они не говорят о тех вещах, которые не идут хорошо», — заметил Трамп.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина, несмотря на поставки оружия странами Запада, терпит поражение. По его словам, Вооруженные силы Украины безуспешно атакуют российские позиции на запорожском, донецком и херсонском направлениях.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в статье для The Economist говорил, что бои зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. «Какой выход? Базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым. Но Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии <...>. Наиболее важным из них является авиация», — уточнил генерал.