Пентагон признал перехват Йеменом ударного беспилотника MQ-9 Reaper

Пентагон подтвердил, что американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper был сбит военными Йемена у побережья страны, передает ABC со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

«Мы можем подтвердить, что американский военный беспилотный самолет MQ-9 был сбит у побережья Йемена силами хуситов», — сказал собеседник телеканала.

О перехвате американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper над территориальными водами страны накануне заявили вооруженные силы Йемена. Военные заявили, что американский дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» в рамках военной поддержки Израиля. Он был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Йеменские военные после заявления Пентагона показали видеозапись, на которой сбивают дрон.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. США эксплуатируют его с 2007 года. Беспилотник может быть оснащен ракетами AGM-114 Hellfire, GBU-12 Paveway II, GBU-38 Joint Direct Attack Munitions, GBU-49 Enhanced Paveway II и боеприпасами GBU-54 Laser Joint. Максимальная дальность его полета составляет 1850 км. Как сообщал Forbes со ссылкой на данные из бюджета американских ВВС, один MQ-9 Reaper в 2020 году стоил порядка $32 млн.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси ранее предупредил о пусках дронов и ракет, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. 19 октября американский эсминец перехватил в Красном море несколько запущенных из Йемена ракет и беспилотников.

Позднее хуситы сообщили, что нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю, и пообещали продолжить атаки до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». 1 ноября йеменские военные нанесли ракетный удар по позициям израильской армии на «оккупированных палестинских территориях».

В марте дрон MQ-9 Reaper упал в Черное море. Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что с дроном в международном воздушном пространстве столкнулся российский истребитель Су-27. В российском Минобороны подчеркнули, что поднятые в воздух российские истребители с американским дроном «в контакт не вступали». Падение дрона в министерстве объяснили «резким маневрированием».