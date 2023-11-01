Йемен анонсировал ракетный удар по Израилю сегодня в полдень

Запуск снарядов во время военных учений, возле Саны, Йемен, 30 октября 2023 (Фото: Houthi Media Center / Reuters)

Сегодня, в 12:00 (время совпадает с московским), йеменские вооруженные силы проведут атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях». Об этом сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

По его словам, «военные СМИ» будут транслировать удар в прямом эфире.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня», — написал он.

Яхья Сари — представитель хуситского движения, де-факто захватившего власть в Йемене с 2015 года.

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