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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Йемене сообщили об атаке беспилотниками и ракетами по Израилю

Йеменские мятежники сообщили об атаке крылатыми ракетами и дронами по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Йеменские хуситы нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сария. Его слова приводит телеканал Al Masirah.

«Вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях», — сказал Сария. «Оккупированной территорией» исламские движения, как правило, называют Израиль.

Сария подчеркнул, что Йемен продолжит наносить удары по Израилю до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». По словам представителя «Ансар Аллах», это третья операция, которую провели йеменские вооруженные силы в поддержку палестинцев.

Телеканал Kann сообщил, что повстанцы-хуситы из Йемена взяли на себя ответственность за запуск дрона в сторону Израиля. По информации Kann, беспилотник сбили в небе над Красным морем.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси предупредил в середине октября, что группировка запустит дроны и ракеты, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. 19 октября эсминец США в Красном море перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники.

Группировка «Ансар Аллах» управляет северной частью Йемена. Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США.

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Теги
Йемен Израиль беспилотники баллистическая ракета крылатые ракеты
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