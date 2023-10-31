Йеменские мятежники сообщили об атаке крылатыми ракетами и дронами по Израилю

В Йемене сообщили об атаке беспилотниками и ракетами по Израилю

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Йеменские хуситы нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сария. Его слова приводит телеканал Al Masirah.

«Вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях», — сказал Сария. «Оккупированной территорией» исламские движения, как правило, называют Израиль.

Сария подчеркнул, что Йемен продолжит наносить удары по Израилю до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». По словам представителя «Ансар Аллах», это третья операция, которую провели йеменские вооруженные силы в поддержку палестинцев.

Телеканал Kann сообщил, что повстанцы-хуситы из Йемена взяли на себя ответственность за запуск дрона в сторону Израиля. По информации Kann, беспилотник сбили в небе над Красным морем.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси предупредил в середине октября, что группировка запустит дроны и ракеты, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. 19 октября эсминец США в Красном море перехватил выпущенные из Йемена ракеты и беспилотники.

Группировка «Ансар Аллах» управляет северной частью Йемена. Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США.