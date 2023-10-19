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Эсминец США в Красном море перехватил выпущенные из Йемена ракеты и дроны
Эсминец Carney
Эсминец ВМС США перехватил несколько запущенных из Йемена ракет, сообщает Politico со ссылкой на чиновника американского Минобороны. Собеседник ABC News уточнил, что инцидент произошел в Красном море, эсминец Carney в ответ выпустил несколько своих ракет. Данных о повреждении корабля не поступало.
Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге подтвердил, что произошел подобный инцидент. По его словам, были перехвачены три ракеты и несколько беспилотников.
«Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти беспилотники и ракеты, но они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — сказал Райдер (цитата по CBS News).
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