Военные Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Американский дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» над территориальными водами страны в рамках военной поддержки Израиля, заявили военные. При этом они не показали видео или фото сбитого БПЛА

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Военные Йемена заявили, что сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper над территориальными водами страны, сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Военные утверждают, что американский дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» в рамках военной поддержки Израиля. Он был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Фото и видео со сбитым дроном телеканал не показал. В Пентагоне не комментировали сообщения о поражении дрона.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси ранее предупредил о пусках дронов и ракет, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. 19 октября американский эсминец перехватил в Красном море несколько запущенных из Йемена ракет и беспилотников.

Позднее хуситы сообщили, что нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю, и пообещали продолжить атаки до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». 1 ноября йеменские военные начали ракетную атаку на израильскую армию на «оккупированных палестинских территориях».