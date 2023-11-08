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Палестино-израильский конфликт ,  
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Военные Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

ВС Йемена объявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Американский дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» над территориальными водами страны в рамках военной поддержки Израиля, заявили военные. При этом они не показали видео или фото сбитого БПЛА
Беспилотный летательный аппарат&nbsp;MQ-9 Reaper
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Военные Йемена заявили, что сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper над территориальными водами страны, сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Военные утверждают, что американский дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» в рамках военной поддержки Израиля. Он был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Фото и видео со сбитым дроном телеканал не показал. В Пентагоне не комментировали сообщения о поражении дрона.

Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси ранее предупредил о пусках дронов и ракет, если США напрямую вмешаются в войну Израиля и ХАМАС. 19 октября американский эсминец перехватил в Красном море несколько запущенных из Йемена ракет и беспилотников.

Позднее хуситы сообщили, что нанесли серию ударов дронами, баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю, и пообещали продолжить атаки до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». 1 ноября йеменские военные начали ракетную атаку на израильскую армию на «оккупированных палестинских территориях».

Группировка «Ансар Аллах» управляет северной частью Йемена. Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США.

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Теги
Елена Чернышова
MQ-9 Reaper Йемен хуситы США
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