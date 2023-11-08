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Война санкций ,  
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В парламент Эстонии направили проект передачи активов России Украине

В парламент Эстонии направили законопроект о передаче активов России Украине
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Война санкций

Конституционная комиссия Рийгикогу (парламент Эстонии) поддержала и направила на первое чтение законопроект, который позволит использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, нанесенного Украине военными действиями, говорится на сайте парламента.

Законопроект позволяет использовать «в качестве авансового платежа за ущерб» активы людей и компаний, которые, по мнению властей, способствовали действиям России на Украине. «Кроме того, проект уточняет полномочия государственных органов по реализации международных санкций и предоставляет им более четкие правовые основы для реализации санкций и надзора за ними», — говорится в сообщении.

В случае принятии законопроекта Эстония станет первой страной в ЕС, которая узаконит конфискацию российских активов. Мера может коснуться активов российских предприятий в республике на сумму €35 млн.

Решения о конфискации замороженных российских активов уже принимались в США. Так, Вашингтон решил передать Киеву $5,4 млн, которые были конфискованы у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции. Минфин США оценил общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Министр финансов России Антон Силуанов уточнил, что было заморожено $300 млрд — почти половина золотовалютных активов.

Кремль называл незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».

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Эстония парламент Украина российские активы
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