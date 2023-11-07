Кремль ответил на вопрос о связи санкций с поездкой Путина в Казахстан

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который должен состояться на этой неделе, направлен на развитие двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, связана ли поездка российского президента с ростом интереса европейских государств к Казахстану или с поддержкой Астаной антироссийских санкций.

Отношения России с Казахстаном более тесные, чем со многими другими странами, сказал Песков. Москва воспринимает страну как своего исторического союзника и партнера, подчеркнул он. Официальный визит президента, по его словам, важен с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Важную часть отношений двух стран составляет «региональное сотрудничество, то есть сотрудничество различных регионов, приграничных особенно», добавил он.

Президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества, также ожидается «сверка часов» по всему комплексу отношений, сообщил пресс-секретарь. Главы государств обсудят взаимные инвестиции и сотрудничество в большинстве областей экономики и обменяются мнением о региональных проблемах, сказал он.

Песков подчеркнул, что поездка Путина в Казахстан — это самостоятельное мероприятие, не связанное с иными контактами.

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму [против России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.

В начале ноября Казахстан с официальными визитами посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Подготовку визита Путин обсуждал с Токаевым еще летом. 5 ноября журналист «России 1» Павел Зарубин сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», что поездка состоится в ближайшее время. В администрации казахстанского президента после этого уточнили, что Путина ждут в Астане с официальным визитом 9 ноября.