 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Кремль ответил на вопрос о связи санкций с поездкой Путина в Казахстан

Песков: визит Путина в Казахстан направлен на развитие двусторонних отношений
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который должен состояться на этой неделе, направлен на развитие двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, связана ли поездка российского президента с ростом интереса европейских государств к Казахстану или с поддержкой Астаной антироссийских санкций.

Отношения России с Казахстаном более тесные, чем со многими другими странами, сказал Песков. Москва воспринимает страну как своего исторического союзника и партнера, подчеркнул он. Официальный визит президента, по его словам, важен с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Важную часть отношений двух стран составляет «региональное сотрудничество, то есть сотрудничество различных регионов, приграничных особенно», добавил он.

Президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества, также ожидается «сверка часов» по всему комплексу отношений, сообщил пресс-секретарь. Главы государств обсудят взаимные инвестиции и сотрудничество в большинстве областей экономики и обменяются мнением о региональных проблемах, сказал он.

Песков подчеркнул, что поездка Путина в Казахстан — это самостоятельное мероприятие, не связанное с иными контактами.

Читайте на РБК Pro
В России уже выпущено 17 млн электронных подписей: почему их побаиваются
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
Зачем владелец Opel и Fiat вкладывает $1,5 млрд в китайские электрокары

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму [против России]. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.

В начале ноября Казахстан с официальными визитами посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Подготовку визита Путин обсуждал с Токаевым еще летом. 5 ноября журналист «России 1» Павел Зарубин сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», что поездка состоится в ближайшее время. В администрации казахстанского президента после этого уточнили, что Путина ждут в Астане с официальным визитом 9 ноября.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Казахстан Владимир Путин Дмитрий Песков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Власти Казахстана назвали дату официального визита Путина в Астану
Политика
Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим
Политика
Орбан приехал в Казахстан со словами «домой возвращаться хорошо»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
В Москве сократилось предложение новостроек с отделкой Недвижимость, 12:56
Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Капитан Марвел 2» Life, 12:54
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 12:46
Болельщика ПСЖ ранили ножом перед матчем Лиги чемпионов в Милане Спорт, 12:41
«Кристалл» готовится к IPO. Почему оно может стать лучшим в 2023 году Pro, 12:40
Кремль ответил на вопрос о связи санкций с поездкой Путина в Казахстан Политика, 12:40
Пентагон назвал четыре цели США на Ближнем Востоке Политика, 12:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов из-за усталости Спорт, 12:34
Дуров разыграет 10 тыс. премиум-подписок, купленных за криптовалюту TON Крипто, 12:28
Выставку «Россия» за три дня посетили почти 450 тыс. человек Общество, 12:26
В больнице назвали тяжелым состояние Юрия Соломина Общество, 12:23
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:23
С зарплатой ₽300 тыс. называйте любую сумму: как правильно себя оценить Pro, 12:19
Мир возможностей: куда движется индустрия видеоигр в России Тренды, 12:18