Токаев сообщил о предстоящем визите Путина в Казахстан

Токаев после разговора с Путиным сообщил о его предстоящем визите в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора в субботу, 24 июня, обсудили предстоящий визит российского лидера в республику этой осенью. Об этом рассказал Токаев, передает Zakon.kz.

«Мы даже обсудили предстоящий визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства», — заявил Токаев.

Телефонный разговор президентов состоялся на следующий день после обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес российского «военного руководства» в ракетном обстреле лагеря его бойцов. Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против бизнесмена возбудили дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Утром 24 июня Пригожин объявил о блокировке Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города.

Путин созвонился в тот день с Токаевым и рассказал ему о ситуации. Президент Казахстана в ответ назвал происходящие события внутренним делом России. Москва не обращалась в ОДКБ в связи с событиями вокруг ЧВК «Вагнер», отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В прошлый раз Путин посещал Казахстан в октябре 2022 года. Тогда в Астане проходил саммит «Россия — Центральная Азия», где российский лидер встретился с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече обсуждались меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.