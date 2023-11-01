Макрон прибыл в Казахстан для обсуждения урана и «отдаления от России»

Макрон рассчитывает склонить Казахстан и Узбекистан к сближению с Европой вместо сотрудничества с Россией, а также укрепить экспорт в ЕС урана. Евросоюз не смог ввести санкции против российского урана из-за зависимости от него

Эмманюэль Макрон и Алихан Смаилов (Фото: KZgovernment / Telegram)

Французский президент Эмманюэль Макрон прилетел в Казахстан для переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба казахстанского правительства.

Согласно официальному сообщению, обсуждение коснется вопросов «укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки дня». Казахстанский премьер Алихан Смаилов выразил уверенность в «новом импульсе» для отношений двух стран.

Макрон намерен добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов республики, сообщили источники Politico и Bloomberg накануне его центральноазиатского турне. По сведениям агентства, есть и вторая цель — склонить республики Центральной Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.

Казахстан находится в числе государств, с которыми страны «Большой семерки» решили углублять партнерство в связи с военными действиями на Украине и опасениями экономической экспансии Китая, рассказал Bloomberg дипломатический источник. Агентство отметило, что «ухаживание за республиками» со стороны Макрона является «частью более широкой тенденции». С президентом Франции прибыли 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов.

Франция и Евросоюз в целом прежде полагались на поставки урана из Нигера (24%, по данным на 2021 год) и Россию (20%). На долю экспорта из Казахстана приходилось 23%, говорится в статистике Европейского агентства по снабжению Евратома (ESA). После переворота в Нигере новые власти страны остановили урановые поставки во Францию. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа от российского урана в рамках международных санкций, однако пока ЕС не смог найти достаточно топлива у других поставщиков. Тем временем, по прогнозу Всемирной ядерной ассоциации (WNA), спрос на уран к 2030 году увеличится на треть.

Казахстан занимает второе место по разведанным запасам природного урана, которые составляют около 14% от мирового объема. Общие разведанные запасы страны оцениваются более чем в 700 тыс. тонн урана. Казахстан с 2009-го возглавляет рейтинг стран, добывающих уран

В 2021 году объем добычи урана в Казахстане составил 21,8 тыс. тонн, по итогам 2022 года — 21,3 тыс. тонн. Эти объемы существенно опережают показатели всех конкурентов, подсчитала Всемирная ядерная ассоциация. Больше всего после Казахстана урана в 2022-м добыли Канада (7,4 тыс. тонн), Намибия (5,6 тыс. тонн), Австралия (4,6 тыс. тонн), Узбекистан (3,3 тыс. тонн), Россия (2,5 тыс. тонн), Нигер (2 тыс. тонн) и Китай (1,7 тыс. тонн).