Власти Казахстана назвали дату официального визита Путина в Астану

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом 9 ноября, сообщает Акорда — администрация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Главы государств обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства и дистанционно поучаствуют в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Накануне, 5 ноября, о поездке сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, она ожидается на неделе с 6 по 12 ноября. В июне 2023 года Путин и Токаев провели телефонный разговор, в котором обсудили визит российского президента осенью.

В последний раз Путин посещал Казахстан в октябре 2022 года. Тогда в Астане проходил саммит «Россия — Центральная Азия», где российский лидер встретился с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече обсуждались меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

Москва и Астана поддерживают партнерские отношения. В конце сентября Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией», а наоборот, придерживается курса на всестороннее сотрудничество со страной.