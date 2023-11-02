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Орбан приехал в Казахстан со словами «домой возвращаться хорошо»

Премьер Венгрии Орбан — о поездке в Казахстан: домой возвращаться хорошо
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан (Фото: akorda.kz)

В Астану с официальным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты», — сказал Орбан в ходе переговоров с Токаевым.

Венгерский премьер назвал страну «надежным стратегическим партнером Казахстана».

«Так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы», — отметил Орбан.

Токаев в ответ сказал Орбану, что он приехал на «родину предков». «В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак (тюркский народ. — РБК) по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков», — отметил Токаев.

Накануне в Астану приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Токаев назвал его визит историческим.

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Макрон назвал Францию и Казахстан — «важными экономическими партнерами». По данным источников Politico и Bloomberg, президент Франции намеревался добиться расширения поставок урана из Казахстана для ядерных реакторов республики.

Вечером 1 ноября Макрон также приехал в Узбекистан. По сведениям Bloomberg, у его центральноазиатского турне есть другая цель — склонить республики к отдалению от России за счет развития связей с Европой.

Теги
Виктор Орбан Венгрия Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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