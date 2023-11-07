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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе мужчина пострадал от падения обломков дрона

Развожаев: при падении обломков дрона под Севастополем мужчина получил перелом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Обломки сбитого украинского беспилотника упали во дворе частного дома в селе Орловка под Севастополем; находящийся там мужчина получил перелом, угрозы его жизни нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано», — добавил он.

О работе ПВО в Севастополе Развожаев сообщил в 4:34 (мск). Тогда, по его словам, были сбиты как минимум пять украинских дронов. Глава региона также уточнил, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в селе Андреевка, из-за чего начался пожар.

Позднее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки 17 беспилотников самолетного типа — девять были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.

Развожаев регулярно сообщает о работе ПВО в регионе. В Киеве летом обещали больше атак БПЛА по целям в России, а в начале ноября сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах.

Российские власти заявили, что прилагают усилия для защиты регионов от атак дронов. Кремль говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.

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Теги
Севастополь Крым перелом беспилотники Военная операция на Украине
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