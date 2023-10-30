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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об отражении флотом атаки дронов на Севастополь

Губернатор Развожаев: Черноморский флот отражает атаку дронов на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Черноморский флот отбивает атаку дронов на внешнем рейде, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Минобороны позже сообщило о нанесении огневого поражения двум безэкипажным катерам
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал губернатор.

Позже Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения двум безэкипажным катерам, а также о проводимом военными комплексе противоминных и противодиверсионных мер в районе Севастопольской бухты.

Атаки беспилотников на Севастополь участились с прошлого лета. В последний раз Развожаев сообщал об атаке подводных диверсионных сил и средств на город 24 октября.

За неделю до этого, 18 октября, он сообщал об отражении Черноморским флотом атак воздушных целей. Позднее Развожаев уточнил, что около Кара-Кобы в Балаклавском районе была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Михаил Развожаев Черноморский флот беспилотники операция России на Украине
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