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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил о полной остановке контрнаступления ВСУ в Запорожье

Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено», — сказал Балицкий.

Бои в районе сел Работино, Щербаки и у Времевского выступа он назвал «агонией украинского режима», так как те силы, которые были изначально, «на сегодня совершенно выдохлись». «И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», — уточнил глава региона.

Он также назвал провалом планы украинских военных пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

За последние десять дней российские военные, по словам Балицкого, уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard.

В начале октября Балицкий отмечал, что российские военные занимают выгодные позиции в районе Работино. 2 ноября российское Минобороны заявило о срыве наступления Вооруженных сил Украины в районе Работино и Вербовое.

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The Washington Post сообщила, что Украина потеряла «много техники» на запорожском направлении, близ села Работино, в том числе немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подчеркивал, что бои зашли в тупик, и предупреждал о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы.

В октябре в Белом доме допустили, что Украина сможет продолжать наступление еще в течение шести—восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия.

Теги
Евгений Балицкий Запорожская область наступление контрнаступление ВСУ Украина
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