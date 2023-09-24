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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила, что Киев потерял «много техники» близ Работино

WP: Киев потерял «много техники» близ Работино и Вербового
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Военная операция на Украине

Украина потеряла «много техники» на Запорожском направлении, близ сел Работино и Вербовое, пишет газета The Washington Post со ссылкой на командира украинского десантно-штурмового подразделения.

Среди потерь — немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker, рассказал собеседник издания.

Минобороны России регулярно сообщает в сводках об отражении атак украинских войск близ Работино и Вербового. В частности, накануне в ведомстве заявили, что российские военные отбили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины и уничтожили в ходе боев более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.

В начале сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы», так как
«держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным». В Минобороны позднее сказали, что «изменений в тактическом положении российских войск нет» в этом районе. На этой неделе Балицкий заявил, что командиры ожидают обострения обстановки близ Работино и Вербового в ближайшее время.

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