Украина потеряла «много техники» на Запорожском направлении, близ сел Работино и Вербовое, пишет газета The Washington Post со ссылкой на командира украинского десантно-штурмового подразделения.

Среди потерь — немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker, рассказал собеседник издания.

Минобороны России регулярно сообщает в сводках об отражении атак украинских войск близ Работино и Вербового. В частности, накануне в ведомстве заявили, что российские военные отбили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины и уничтожили в ходе боев более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей.

В начале сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы», так как

«держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным». В Минобороны позднее сказали, что «изменений в тактическом положении российских войск нет» в этом районе. На этой неделе Балицкий заявил, что командиры ожидают обострения обстановки близ Работино и Вербового в ближайшее время.