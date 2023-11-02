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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районе Работино

Минобороны: военные России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские военные сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны.

«Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на запорожском направлении сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое», — говорится в сообщении.

Работино расположено в центре Запорожской области, на пути из города Орехова, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России. Токмак находится на «стратегическом перекрестке», путь от которого на юг ведет к Мелитополю.

Минобороны сообщало об отражении атак ВСУ в районе Работино 26 и 30 октября.

11 сентября в военном ведомстве рассказали о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении. Тогда артиллеристы подразделения «Восток» нанесли удар по колонне украинской техники с живой силой.

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Теги
Минобороны ВСУ наступление Запорожская область
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