Балицкий сообщил о выгодных позициях войск в районе Работино

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные занимают выгодные позиции в районе Работино, по противнику работает артиллерия. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Работино — это серая зона, и наши войска спокойно удерживают [позиции], с правого, с левого холма от Работино отрабатываем по противнику», — пояснил он.

Российские войска находятся на холмах, тогда как военные ВСУ — в низине. По ним работает российская артиллерия, у российской стороны «большое количество сил и средств сосредоточено», отметил Балицкий.

В начале сентября Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сказали, что «изменений в тактическом положении российских войск нет» в этом районе.

Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября сообщил, что украинские войска пошли в наступление на участке Работино — Вербовое после массированной артподготовки. Позднее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что по противнику был нанесен удар из артиллерии.

Работино расположено в центре Запорожской области, на пути из города Орехов, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России. Токмак находится на «стратегическом перекрестке», путь от которого на юг ведет к Мелитополю.

The Washington Post сообщала, что Украина потеряла «много техники» на запорожском направлении, близ села Работино, в том числе немецкие боевые машины пехоты Marder и американские бронемашины Stryker.