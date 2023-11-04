Боевики «Хезболлы» запустили по Израилю новой мощной ракетой

Ливанское движение «Хезболла» запустило по позициям Израиля мощную ракету, которую еще не использовали в боевых действиях, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Ливане.

По информации собеседника агентства, ракета поразила «израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш». Оба населенных пункта находятся неподалеку от ливано-израильской границы.

«Хезболла» в телеграм-канале уточнила, что «публикация подтверждает вероятность того, что боевики впервые применили ракету» Tosan против Израиля. Это иранская версия советского противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Иран закупил партию «Конкурсов» у России в 1991 году, с 2000-х в стране ведется собственное производство. В феврале 2013 года эти противотанковые ракеты использовали в военных учениях военные Корпуса стражей исламской революции.

Ранее в приграничных перестрелках с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) боевики «Хезболлы» использовали управляемые противотанковые ракеты и дроны местной сборки, в основном для разведки, а также зенитные ракеты. Израиль угрожал группировке невообразимым ударом в случае полномасштабной атаки и предупреждал, что готов нанести удар по Ирану. ЦАХАЛ в ответ наносит удары по позициям группировки в Ливане.

31 октября Reuters сообщил, что «Хезболла» работает над сокращением собственных потерь в приграничных столкновениях с Израилем иготовится к возможному затяжному конфликту.

3 ноября глава «Хезболлы» шейх Хасан Насралла обратился к своим сторонникам впервые после начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС и заявил, что существует вероятность войны с израильской стороной на ливанском фронте. Он посоветовал Тель-Авиву действовать осторожно на этом направлении.