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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Боевики «Хезболлы» запустили по Израилю новой мощной ракетой

Reuters: движение «Хезболла» запустило по Израилю новой мощной ракетой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Ливанское движение «Хезболла» запустило по позициям Израиля мощную ракету, которую еще не использовали в боевых действиях, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Ливане.

По информации собеседника агентства, ракета поразила «израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш». Оба населенных пункта находятся неподалеку от ливано-израильской границы.

«Хезболла» в телеграм-канале уточнила, что «публикация подтверждает вероятность того, что боевики впервые применили ракету» Tosan против Израиля. Это иранская версия советского противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». Иран закупил партию «Конкурсов» у России в 1991 году, с 2000-х в стране ведется собственное производство. В феврале 2013 года эти противотанковые ракеты использовали в военных учениях военные Корпуса стражей исламской революции.

Ранее в приграничных перестрелках с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) боевики «Хезболлы» использовали управляемые противотанковые ракеты и дроны местной сборки, в основном для разведки, а также зенитные ракеты. Израиль угрожал группировке невообразимым ударом в случае полномасштабной атаки и предупреждал, что готов нанести удар по Ирану. ЦАХАЛ в ответ наносит удары по позициям группировки в Ливане.

31 октября Reuters сообщил, что «Хезболла» работает над сокращением собственных потерь в приграничных столкновениях с Израилем иготовится к возможному затяжному конфликту.

3 ноября глава «Хезболлы» шейх Хасан Насралла обратился к своим сторонникам впервые после начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС и заявил, что существует вероятность войны с израильской стороной на ливанском фронте. Он посоветовал Тель-Авиву действовать осторожно на этом направлении.

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Теги
Хезболла Израиль Иран ракета
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