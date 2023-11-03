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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Al-Jarida узнала об ультиматуме «Хезболлы» к США и угрозе участия в войне

Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Хезболла» потребовала от США прекращения боевых действий Израиля в секторе Газа до 3 ноября, сообщили источники Al-Jarida. По их словам, если этого не произойдет, то лидер «Хезболлы» объявит мобилизацию и войну против Израиля
Лидер &laquo;Хезболлы&raquo; Хасан Насралла
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Ливанская группировка «Хезболла» выдвинула США ультиматум и потребовала, чтобы Израиль прекратил военные действия в секторе Газа, пишет кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По словам собеседников газеты, крайний срок, когда должно быть выполнено требование «Хезболлы», — 3 ноября. На этот день запланировано выступление лидера группировки Хасана Насраллы, на котором он, если не будет прекращения огня, объявит всеобщую мобилизацию и начнет военные операции против Израиля со всех направлений.

С начала войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС, израильские территории также регулярно подвергаются обстрелам со стороны «Хезболлы». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносит ракетные удары по военным объектам в Ливане.

Власти Ливана подчеркивали свое нежелание вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати предположил, что Ближний Восток погрузится в хаос, если Ливан вступит в войну. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» решила присоединиться к боевым действиям и «расплачивается за это».

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат предупредил, что если «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то израильская армия «не только нанесет удар по всем фронтам, но еще и ударит по Ирану».

По данным источников газеты The New York Times, США попросили Израиль не наносить массированных ударов по «Хезболле», так как в Вашингтоне опасаются, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, еврейскому государству придется вести войну на два фронта, в которую в итоге окажутся втянуты США и Иран, отметила газета.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Хезболла Ливан США Израиль сектор Газа Палестина
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