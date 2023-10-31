Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС

Премьер Израиль пообещал «Хезболле» невообразимый ответ в случае вступления в войну и заявил о «мощных шагах» по расширению операции в секторе Газа. NYT писала, что Израиль не переходит к полномасштабному вторжению по совету США

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израиль продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал палестинской группировки ХАМАС; первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

«Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом», — продолжил Нетаньяху.

Он снова обратился к ливанской группировке «Хезболла», заверив, что Израиль работает над усилением северной границы, и предупредив, что организация «совершит ошибку всей своей жизни, если решит в полной мере вмешаться». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — пообещал израильский премьер. Он также выразил уверенность, что если ХАМАС не победить, то «победит ось зла», проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.

Израль после атаки боевиков ХАМАС 7 октября наносил авиаудары по военным объектам в секторе Газа, совершая ограниченные рейды на территорию анклава. Спустя почти три недели, 27 октября, израильская армия сообщила о расширении операции. В тот же день Израиль нанес по сектору Газа наиболее массированные удары с начала войны. Затем 30 октября в оборонном ведомстве сообщили о переброске дополнительных подразделений бронетехники и пехоты в Газу.

Как выяснила The New York Times, израильская армия воздержится от планируемого прежде полномасштабного наступления на Газу, корректировка планов произошла по рекомендации США, призывающих прибегнуть к «более ограниченным наземным операциям». Источники издания отмечали, что Нетаньяху отказывается подписать приказ о вторжении в Газу из опасений провала и своей ответственности.

В середине октября глава Минобороны Израиля так прогнозировал три этапа войны с ХАМАС: в рамках первой фазы будут наноситься авиаудары вместе с «наземными операциями», в рамках второго — «ликвидированы очаги сопротивления», третьим этапом он тогда назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа».