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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Reuters узнал о подготовке «Хезболлы» к затяжному конфликту

Reuters: «Хезболла» пытается сократить потери и готовится к затяжному конфликту
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Хезболла», которая насчитывает около 100 тыс. человек, пытается сократить свои потери в приграничных перестрелках с Израилем, в том числе используя высокоточное оружие, пишет Reuters
Фото: Nabir Mounzer / EPA / ТАСС
Фото: Nabir Mounzer / EPA / ТАСС

Ливанская группировка «Хезболла» работает над сокращением собственных потерь в приграничных столкновениях с Израилем, готовясь к возможному затяжному конфликту, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Группировка за время войны Израиля и ХАМАС, начавшейся с атаки боевиков палестинского движения на израильские города, потеряла 47 бойцов (Израиль сообщал о семи своих погибших военных) — это примерно 20% от количества бойцов «Хезболлы», погибших в полномасштабной войне с Израилем 2006 года, пишет Reuters.

В приграничных перестрелках с  ЦАХАЛ «Хезболла» использовала управляемые противотанковые ракеты и дроны местной сборки, которые в основном использовались для разведки. Кроме этого, группировка впервые продемонстрировала использование зенитных ракет. Один из источников Reuters пояснил, что их применение стало одним из нескольких шагов, предпринятой «Хезболлой» для сокращения потерь и противостояния израильским дронам.

«Хезболла» является одной из наиболее хорошо вооруженных негосударственных группировок в мире, пишет Reuters. По данным агентства, в ее составе воюют порядка 100 тыс. человек.

Израиль грозил группировке невообразимым ударов в случае полномасштабной атаки и предупреждал, что готов нанести удар по Ирану. По сведениям Reuters, иранские власти позволили арабским группировкам атаковать Израиль, но так, чтобы это не привело к значительной эскалации и сам Иран не был вмешан напрямую.

Ливанский премьер Наджиб Микати также отмечал, что если Ливан вступит в войну Израиля и ХАМАС, «весь регион погрузится в состояние хаоса». Он призвал израильскую армию перестать «нарушать наши границы и наносить удары».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла Ливан Израиль шахиды
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