Лидер «Хезболлы» предупредил о риске полномасштабной войны с Израилем

Хасан Насралла в своем первом с начала войны обращении назвал реальной вероятность полномасштабного конфликта Израиля с Ливаном и посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте

Хасан Насралла (на экране), обращается к своим сторонникам во время церемонии в честь бойцов, погибших в ходе недавней эскалации с Израилем, 3 ноября 2023 года (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Глава ливанской группировки «Хезболла» шейх Хасан Насралла в своем первом с начала войны между Израилем и ХАМАС обращении к своим сторонникам допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте.

«Вероятность того, что война на ливанском фронте перерастет в полномасштабную войну, вполне реальна. Враг должен это понимать», — заявил Насралла.

Он посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. При этом лидер «Хезболлы» уверен, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном.

Он подчеркнул, что превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.

Кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники писала, что «Хезболла» предъявила США ультиматум, потребовав, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа до 3 ноября. Это день, на который было запланировано обращение Насраллы, в ходе него, если не будет выполнено требование, он должен был объявить о всеобщей мобилизации и начале военных операций против Израиля по всем направлениям, сообщало издание.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что решение «Хезболлы» вступить в войну станет «ошибкой всей ее жизни», и обещал нанести удар по группировке «невообразимой силы». Ливанский премьер Наджиб Микати отмечал, что, если его страна вступит в войну между Израилем и ХАМАС, «весь регион погрузится в состояние хаоса». Он также призывал израильскую армию перестать «нарушать наши границы и наносить удары».

Агентство Reuters сообщало, что «Хезболла», которая насчитывает около 100 тыс. человек, пытается сократить свои потери в приграничных перестрелках с Израилем, готовясь к возможному затяжному конфликту.