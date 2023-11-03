Лидер «Хезболлы» предупредил о риске полномасштабной войны с Израилем
Глава ливанской группировки «Хезболла» шейх Хасан Насралла в своем первом с начала войны между Израилем и ХАМАС обращении к своим сторонникам допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте.
«Вероятность того, что война на ливанском фронте перерастет в полномасштабную войну, вполне реальна. Враг должен это понимать», — заявил Насралла.
Он посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. При этом лидер «Хезболлы» уверен, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном.
Он подчеркнул, что превентивный удар Израиля по Ливану будет его «самой глупой ошибкой» за всю его историю.
Кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники писала, что «Хезболла» предъявила США ультиматум, потребовав, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа до 3 ноября. Это день, на который было запланировано обращение Насраллы, в ходе него, если не будет выполнено требование, он должен был объявить о всеобщей мобилизации и начале военных операций против Израиля по всем направлениям, сообщало издание.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что решение «Хезболлы» вступить в войну станет «ошибкой всей ее жизни», и обещал нанести удар по группировке «невообразимой силы». Ливанский премьер Наджиб Микати отмечал, что, если его страна вступит в войну между Израилем и ХАМАС, «весь регион погрузится в состояние хаоса». Он также призывал израильскую армию перестать «нарушать наши границы и наносить удары».
Агентство Reuters сообщало, что «Хезболла», которая насчитывает около 100 тыс. человек, пытается сократить свои потери в приграничных перестрелках с Израилем, готовясь к возможному затяжному конфликту.