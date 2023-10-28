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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ нанесла удары по «Хезболле» в ответ на запуск ракет по Израилю

ЦАХАЛ нанесла удар по инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на пуск ракет по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Террористы «Хезболлы» попытались запустить ракеты по территории Израиля. Ракеты упали в Сирии. Ночью в ответ истребитель ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане», — говорится в сообщении.



24 октября ЦАХАЛ нанесла удар по «Хезболле» «в ответ на пуски ракет и противотанковых снарядов с территории Ливана». Среди пораженных объектов были военный комплекс, пост и наблюдательный пункт. За два часа до этого в ЦАХАЛ сообщили об ударе по «террористической ячейке» в районе Хар-Дова, которая пыталась запустить ракеты из Ливана в сторону израильской территории.

С 7 октября Израиль не раз подвергался обстрелам со стороны «Хезболлы» и в ответ начал сам наносить удары по военным объектам ливанской группировки. Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны, однако 21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла» «решила вступить в бой и расплачивается за это».

Теги
Израиль Ливан Хезболла Палестина ХАМАС
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