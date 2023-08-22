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Путин заявил о сложной ситуации с демографией и падении рождаемости

Путин: за последний год рождаемость в России упала, необходимы дополнительные меры
Ситуация в сфере рождаемости в России «продолжает оставаться сложной», заявил Путин. По его словам, несмотря на отдельные месяцы, в целом в стране рождается меньше детей, чем год назад
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Пока в России рождается меньше детей, чем год назад, в связи с чем необходимы дополнительные меры в сфере демографии. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию ведет РБК.

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — сказал Путин.

Он напомнил, что ранее давались поручения, связанные с дополнительными мерами в сфере демографии, и на сегодня во всех субъектах России работают региональные программы по повышению рождаемости. «Я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этой программы», — сказал глава государства.

Кроме этого, Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню.

Число родившихся в России сокращается с 2014 года, следует из данных Росстата. За первое полугодие 2022-го рождаемость в России сократилась на 6,3% (более свежих данных по рождаемости нет), по итогам 2021 года в России родилось чуть менее 1,4 млн детей — на 2,7% меньше показателя 2020 года. В 2020-м количество новорожденных снизилось на 3%.

По итогам 2022 года население России сократилось на 556 тыс. человек и оценивалось в 146,4 млн, следует из данных Росстата. Оценка сделана «без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям», отмечали в ведомстве.

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Как ранее писал РБК, Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда, вынуждающая средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

Самая низкая рождаемость с послевоенных лет в России была зафиксирована в 1999 году. Тогда родились 1 млн 214 тыс. детей.

Сегодня в России действует ряд мер поддержки семей с детьми:

  • материнский капитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 586,9 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб.);
  • единовременная выплата при рождении ребенка в размере 22,9 тыс. руб.;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 8,5 тыс. руб.;
  • пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет;
  • выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.

В 2021 году Путин говорил, что демографическая проблема приобрела системообразующий экономический характер. По его словам, пандемия коронавируса осложнила решение этой проблемы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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