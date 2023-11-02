ЦАХАЛ: военные нанесли удар по позициям Ливана в ответ на запуск ракеты

Армия Израиля ударила по Ливану в ответ на запуск ракеты по дрону

Израильские военные нанесли удар по месту пуска ракеты с территории Ливана, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Из Ливана запустили ракету класса «земля-воздух» по беспилотнику Армии обороны Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанесла удар по террористической ячейке, выпустившей ракеты, и по месту пуска. Беспилотник не получил никаких повреждений», — отметили в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские силы зафиксировали несколько запусков из Ливана в направлении горы Хермон, которая находится между Сирией и Ливаном, и по району Хар-Дов — отрогу Хермон с западной стороны.

После нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно попадали под обстрел со стороны ливанской группировки «Хезболла». В ответ ЦАХАЛ наносит удары по военным объектам в Ливане.

Правительство Ливана направило в ООН жалобу на Израиль, утверждая, что израильские военные обстреляли страну фосфорными боеприпасами.

30 октября премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Ближний Восток погрузится в хаос, если его страна вступит в войну Израиля и ХАМАС. Власти Ливана и раньше утверждали, что не собираются вступать в войну, призывая Тель-Авив прекратить огонь.