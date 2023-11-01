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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посол в Израиле назвал число удерживаемых в секторе Газа россиян

Посол в Израиле Викторов: ХАМАС удерживает в секторе Газа пять-шесть россиян
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Анатолий Викторов
Анатолий Викторов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Палестинская группировка ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа пять-шесть россиян. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть информация о том, что больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС <...>. Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — сказал дипломат. Ранее он сообщил, что в Газе удерживаются по меньшей мере три россиянина.

Россия донесла свою обеспокоенность относительно этих людей «до тех, до кого это нужно донести», продолжил посол. «Наши озабоченности на 100% учитываются нашими контактами, с которыми мы работаем», — сообщил он.

Израильская сторона, по словам Викторова, «вполне конструктивно» взаимодействует с Россией по этому вопросу. «Речь идет о МИДе, и Министерстве обороны Израиля, и Министерстве внутренних дел. Мы в полном контакте с ними, на всяческую помощь рассчитываем», — заключил посол.

По данным израильской стороны, ХАМАС захватил в заложники не менее 245 человек. Движение подтверждало, что среди них есть российские граждане.

ХАМАС готов обменять заложников-израильтян на палестинских осужденных. Захваченные иностранцы — «гости», отмечал представитель группировки.

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В конце октября член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук сообщил, что Россия запросила у ХАМАС данные о восьми лицах с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках. ХАМАС отрабатывает этот список и готов отпустить этих людей, когда их обнаружат, говорил он.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отверг подобное разделение и потребовал немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников.

В ночь на 1 ноября ХАМАС пообещал в ближайшие дни освободить часть заложников-иностранцев. «Некоторые страны вмешались через посредников, чтобы освободить некоторых задержанных иностранных граждан в Газе», — сказал представитель «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда.

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Израиль заложники ХАМАС
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