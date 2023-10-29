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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы Израиля

ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нанесли удары по военным объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

В ЦАХАЛ заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Ливана. Израильские военные атаковали военный комплекс и наблюдательные пукты «Хезболлы».

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ наносил удары по военным объектам ливанской группировки.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны. Однако 21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла» «решила вступить в бой и расплачивается за это».

Теги
ЦАХАЛ Ливан Израиль Хезболла
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