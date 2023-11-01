Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в глубине сектора Газа, израильские войска уже находятся на подступах к одноименному городу. Об этом заявил журналистам командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн, передает The Times of Israel.

Израильские подразделения уже «стоят у ворот города Газа», сказал генерал.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на страну 7 октября. Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС, целью которого он назвал уничтожение инфраструктуры группировки и освобождение заложников. В ночь на 28 октября силы ЦАХАЛ «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла», говорил он. Спустя сутки в регион зашли дополнительные силы Израиля.

30 октября AFP сообщило со ссылкой на очевидцев, что израильские танки подступили к городу Газа и перекрыли «ключевую дорогу», связывающую северную и южную части сектора. Очевидцы рассказали The Times of Israel, что танки ЦАХАЛ были замечены в районе Зейтун на юге города.

На следующий день Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны. Его целью премьер объявил расширение наземного проникновения в сектор Газа.