Ливан пожаловался на Израиль в ООН

Ливан обвинил Израиль в обстреле фосфорными боеприпасами и пожаловался в ООН

Правительство Ливана направило в ООН жалобу, утверждая, что израильские войска обстреляли страну фосфорными боеприпасами. Об этом сообщается на странице министра иностранных дел республики Абдаллы Бу Хабиба в соцсети X (ранее Twitter).

«Наш министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб пожаловался в Организацию Объединенных Наций на использование Израилем белого фосфора для сжигания лесов в Ливане!» — говорится в сообщении.

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны ливанской группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносит удары по военным объектам в Ливане.

Правозащитная организация Human Rights Watch в середине октября заявила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяла при обстрелах Ливана и сектора Газы боеприпасы с белым фосфором. Правозащитники уточнили, что такие снаряды, в частности, использовались при бомбардировках порта в Газе и над двумя селами возле израильско-ливанской границы.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным и запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.

Как отмечают в HRW, белый фосфор используют в качестве дымовой завесы или оружия. Такие снаряды могут причинить вред гражданскому населению из-за сильных ожогов, которые вызывает вещество, а также иных «затяжных долгосрочных последствий».