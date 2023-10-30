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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Премьер Ливана предрек хаос, если страна вступит в войну Израиля и ХАМАС

Премьер Ливана: Ближний Восток погрузится в хаос, если страна вступит в войну
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ближний Восток погрузится в хаос, если Ливан вступит в войну Израиля и ХАМАС, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати в комментарии для телеканала Sky News Arabia.

«Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. <...> Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт мяч на стороне Израиля: война разгорится, если он продолжит нарушать наши границы и наносить удары», — сказал он (цитата по ТАСС).

С 7 октября, когда палестинская исламистская группировка ХАМАС напала на Израиль, израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносит ракетные удары по целям в Ливане.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. При этом израильская сторона 21 октября заявила, что «Хезболла» решила присоединиться к боевым действиям и «расплачивается за это».

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус 22 октября сказал, что «Хезболла» «втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но потеряет многое». «С каждым днем мы видим все больше и больше атак», — заявил он.

По данным газеты The New York Times, США попросили Израиль не наносить массированных ударов по «Хезболле», так как в Вашингтоне опасаются, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, еврейскому государству придется вести войну на два фронта, в которую в итоге окажутся втянуты Соединенные Штаты и Иран, отметила газета.

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Теги
Ливан Израиль Палестина ХАМАС Хезболла
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