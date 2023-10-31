Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана, сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, в том числе по вооружению, постам и объектам, используемым «Хезболлой», — сказано в сообщении.

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ наносил удары по военным объектам ливанской группировки.

«Хезболла» — военизированная ливанская организация и партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Группировка признана террористической в США, Канаде, Израиле и ЕС, поддержку ей оказывает Иран.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны. Однако 21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла» «решила вступить в бой и расплачивается за это».