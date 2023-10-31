 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Авиация ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана, сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, в том числе по вооружению, постам и объектам, используемым «Хезболлой», — сказано в сообщении.

После нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября израильские территории неоднократно подвергались обстрелам со стороны «Хезболлы». ЦАХАЛ в ответ наносил удары по военным объектам ливанской группировки.

«Хезболла» — военизированная ливанская организация и партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Группировка признана террористической в США, Канаде, Израиле и ЕС, поддержку ей оказывает Иран.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны. Однако 21 октября израильская сторона заявила, что «Хезболла» «решила вступить в бой и расплачивается за это».

Читайте на РБК Pro
«Команда А»: как стать боссом, на которого любят работать
Какие болезни обостряются от стресса
«Больше никаких розовых очков». В чем причина проблем Tesla
Сколько платить работнику за сверхурочную работу по новым правилам
Теги
Ливан Израиль Хезболла
Материалы по теме
Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Политика
Израиль сообщил об освобождении военнослужащей — заложницы ХАМАС
Политика
Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 30 окт, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 16:49
Республиканцы представили проект о выделении $14,3 млрд на помощь Израилю Политика, 05:53
Аналитики предрекли резкое увеличение экспорта российской нефти Бизнес, 05:24
Военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении Политика, 05:14
Россияне признались в росте расходов на новые гаджеты Финансы, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане Политика, 04:46
Стоимость Twitter упала вдвое за год после покупки Маском Бизнес, 04:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Полтавской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы Политика, 04:24
Экс-главком НАТО описал будущее влияние ИИ на войны Политика, 03:53
Госдеп назвал Турцию продуктивным членом НАТО вопреки позиции по Израилю Политика, 03:38
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
Постпред Израиля надел желтую звезду на заседании Совбеза ООН Политика, 03:01
Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС Политика, 02:51
Премьер Словакии не увидел интереса Евросовета к выступлению Зеленского Политика, 02:38