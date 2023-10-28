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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ показала действия танков и сухопутных войск в секторе Газа

ЦАХАЛ показала действия танков и сухопутных войск Израиля в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находятся израильские пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. ХАМАС заявляет о провале попытки наступления Израиля

ЦАХАЛ показала действия танков и сухопутных войск в секторе Газа
Video

Армия обороны Израиля опубликовала видео действий сухопутных сил ЦАХАЛ и танков в секторе Газа. На кадрах показаны в том числе пехота и инженерные войска, передает Times of Israel.

Военные находятся в секторе Газа с ночи 28 октября, они работают в рамках расширения действий сухопутных сил и авиации, о котором власти объявили накануне вечером. Издание отмечает, что ЦАХАЛ зашла на территорию, контролируемую палестинским исламистским движением ХАМАС, глубже, чем во время предыдущих рейдов.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в наземной деятельности в секторе Газа участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения, их сопровождает «интенсивный огонь с воздуха», данных о потерях среди военных нет. В ХАМАС при этом утверждают, что «наземное вторжение в сектор Газа провалилось», и несколько израильских солдат погибли и получили ранения, передает Al Mayadeen.

27 октября Хагари сообщил, что Израиль нарастил атаки «по подземным целям и террористической инфраструктуре» в секторе Газа. В командовании пояснили, что это не является началом наземной операции.

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Жители анклава назвали обстрелы, которые продолжались следующую ночь, самыми интенсивными с начала войны 7 октября, передавал Haaretz. ХАМАС заявил об отключении там мобильной связи и интернета.

ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа; в результате убит глава воздушных сил ХАМАС Асем Абу Ракаба, который руководил боевиками, проникшими в Израиль, и участвовал в планировании атак на населенные пункты. Еще один удар пришелся по командиру военно-морских сил палестинского движения Ратибу Абу Цахибану.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа ХАМАС
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