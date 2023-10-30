AFP сообщило, что израильские танки блокировали «ключевую дорогу» у Газы
Израильские танки подступили к городу Газа, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.
Очевидцы рассказали, что танки перекрыли «ключевую дорогу», связывающую северную и южную части сектора Газа.
The Times of Israel пишет, что танки, по словам очевидцев, были замечены в районе Зейтун на юге города. Военные блокировали дорогу Салах ад-Дин и обстреливают машины, рассказал один из жителей.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники передает, что танки находятся примерно в 3 км от Газы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 октября сообщила, что войска продолжают «расширять наземные операции» в секторе Газа. Ночью в ходе боев военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать войска. За последние несколько дней армия нанесла удары более чем по 600 террористическим объектам, включая склады оружия, пусковые установки, укрытия и плацдармы.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС. За день до этого ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. По словам Нетаньяху, сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Целью он назвал уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.
В ночь на 29 октября в сектор Газа вошли дополнительные силы израильской армии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, отметив, что масштаб наземной операции «постепенно расширяется».