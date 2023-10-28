Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС

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Целью второго этапа войны в секторе Газа является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников», — сказал он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после нападения боевиков ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава). В то же время власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (23 октября министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон).