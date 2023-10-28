 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС

Нетаньяху: начался второй этап войны, ее целью является освобождение заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Целью второго этапа войны в секторе Газа является уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников», — сказал он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, после нападения боевиков ХАМАС на страну утром 7 октября, Израиль наносил авиаудары по территории анклава). В то же время власти Израиля уточнили, что их действия не являются началом давно обсуждавшейся наземной операции.

Тем же вечером о вторжении Израиля на север сектора Газа сообщил ХАМАС. Движение заявило, что израильские силы атакуют с суши, моря и воздуха (23 октября министр обороны Галант обещал вторжение в Газу с нескольких сторон).

Теги
Израиль сектор Газа Биньямин Нетаньяху ЦАХАЛ палестино-израильский конфликт ХАМАС
Материалы по теме
Израиль отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Политика
«Великий палестинский митинг» в Стамбуле. Видео
Политика
Пентагон опроверг участие американских войск в операции в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink после слов Маска Политика, 22:37
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 22:33
МАГАТЭ не увидело превышения уровня радиации после атаки на Курскую АЭС Политика, 22:24
Суд рассмотрит дело оставившего без защиты Крымский мост росгвардейца Политика, 22:22
Замглавы полиции Украины отстранили из-за данных о жене-гражданке России Политика, 22:05
БАПОР назвала гуманитарную ситуацию в Газе «адом на земле» Политика, 21:47
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:46
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Бывший член МОК датчанин Хольст-Соренсен умер в возрасте 100 лет Спорт, 21:32
По всему миру прошли акции в поддержку Палестины. Фоторепортаж Общество, 21:21 
Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС Политика, 21:19
Росэнергоатом сообщил о некритичных повреждениях после атаки на АЭС Политика, 21:09
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:03
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ Спорт, 20:57
Мурашко сообщил об освобождении врачей от немедицинских обязанностей Общество, 20:33