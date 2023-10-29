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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил о вводе новых сил в сектор Газа

ЦАХАЛ: ночью в сектор Газа зашли дополнительные израильские войска
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дополнительные силы ЦАХАЛ присоединились к пехотным, бронетанковым и артиллерийским подразделениям, которые уже действуют в секторе Газа. В ХАМАС заявили об отражении атак
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В ночь на 29 октября в сектор Газа зашли дополнительные силы израильской армии, сообщил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниель Хагари.

«Они присоединились к подразделениям, которые уже там сражаются. Наземные операции на севере сектора Газа продолжаются. Мы проходим по этапам войны согласно плану», — сказал Хагари.

По словам представителя ЦАХАЛ, масштаб наземных маневров «постепенно расширяется»; операции в секторе Газа сопряжены с риском для израильских сил, но армия сделает все возможное, чтобы достичь целей. Главными задачами нового этапа войны премьер Биньямин Нетаньяху назвал уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и освобождение заложников.

Боевое крыло ХАМАС заявило в своем телеграм-канале, что отражает атаки израильских войск к северо-западу от района Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Формирования обстреляли транспортные средства ЦАХАЛ из минометов, несколько израильских военных получили ранения, утверждает группировка. В ЦАХАЛ подтвердили, что ранены двое солдат.

Что касается освобождения заложников, по словам Хагари, это является конечной целью Израиля. «Солдаты ЦАХАЛ в это самое время сражаются на поле боя, чтобы достичь ее», — сказал он. По последним данным военных, число удерживаемых боевиками заложников составляет не менее 230.

ЦАХАЛ вечером 27 октября объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. Хагари сообщил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. Одновременно Израиль продолжает авиаудары по сектору — как сообщили в ЦАХАЛ, за минувшую ночь военные атаковали более чем 450 объектов ХАМАС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа ХАМАС
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