ХАМАС опубликовал списки иностранцев, которые могут покинуть Газу

Пограничники сектора Газа пообещали пропустить граждан Чехии, Финляндии и некоторых других стран в Египет. Им поручили прибыть к границе утром 1 ноября. Анклав также покинут сотрудники Красного Креста

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Палестинская группировка ХАМАС разрешит гражданам Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии покинуть сектор Газа. Об этом сообщила погранслужба анклава в Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП «Рафах» 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 [08:00 мск], чтобы облегчить себе процесс перехода», — сказано в сообщении.

К выезду из анклава пообещали также допустить сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и некоторых неправительственных организаций (НПО).

В сообщении ведомства не упоминаются захваченные боевиками заложники-иностранцы, усилия по освобождению которых прилагают многие страны. По сведениям израильской стороны, ХАМАС захватили не менее 245 человек. Среди них трое россиян.

Группировка говорила, что готова обменять заложников-израильтян на палестинских осужденных, а захваченные иностранцы — «гости». Власти Израиля отвергли такое разделение, потребовав немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников.

Ночью в ХАМАС пообещали в ближайшие дни освободить часть заложников-иностранцев. «Некоторые страны вмешались через посредников, чтобы освободить некоторых задержанных иностранных граждан в Газе», — сказал Абу Обейда, представитель военного крыла организации «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама».

Российские власти сообщали о контактах с ХАМАС по поводу освобождения заложников-россиян. Группировка сообщала о просьбе России освободить восьмерых человек: «Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим».