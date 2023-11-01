Ситибанк ограничит исходящие переводы с карты на карту и оплату связи

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Российская «дочка» американской Citigroup Ситибанк ограничит исходящие переводы для держателей дебетовых карт с 1 декабря, также станут недоступны оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии и проведение коммунальных платежей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Для держателей дебетовых карт с 1 декабря 2023 года исходящие переводы с карты на карту, а также оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг <...> станут недоступны», — говорится в сообщении.

Те же ограничения по оплате коснутся держателей кредитных карт, однако они смогут осуществлять переводы.

Переводы по реквизитам в рублях и по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) будут доступны для всех клиентов, отметили в банке.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Тогда группа хотела прекратить работать с клиентами — физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась от работы и с бизнес-клиентами.

В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре того же года группа сообщила, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же банк подтвердил РБК, что продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.

2 августа в Ситибанке заявили, что организация будет брать с клиентов комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счет через кассы. Спустя три недели банк прекратил прием наличных евро и долларов через кассы.

В сентябре банк объявил о планах свернуть обслуживание в банкоматах до конца года. К тому же сроку все устройства должны демонтировать.