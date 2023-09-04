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Ситибанк свернет сеть банкоматов в России до конца года

Ситибанк демонтирует все банкоматы до конца 2023 года
До конца 2023 года Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, прекратит обслуживание в банкоматах, аппараты будут демонтированы. Группа еще в 2021-м объявила о планах сократить присутствие в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская «дочка» американской Citigroup Ситибанк предупредила клиентов о сворачивании обслуживания в банкоматах до конца этого года.

«Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — говорится в сообщении компании.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Тогда группа хотела прекратить работать с клиентами — физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась от работы и с бизнес-клиентами.

В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре того же года группа сообщила, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же банк подтвердил РБК, что продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.

2 августа 2023 года в Ситибанке заявили, что будут брать с клиентов комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счет через кассы. Спустя три недели банк прекратил прием наличных евро и долларов через кассы.

Банк также планировал запретить пополнять счета с помощью переводов через отделения «Почты России» и использовать систему CitiPhone для проведения всех видов денежных переводов в рублях и иностранной валюте через интерактивное голосовое меню.

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Ситибанк банкоматы Citigroup

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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