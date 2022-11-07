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Ситибанк с 1 января прекратит начислять кешбэк и отменит ряд привилегий

Ситибанк с 1 января отменяет ряд привилегий и прекращает кэшбека по картам
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ситибанк с 1 января 2023 года отменяет ряд привилегий по картам Citi priority, Citigold и Citigold private client и прекращает действие программы лояльности «Сashback по дебетовым картам». Об этом сообщается на сайте банка.

Так, с 1 января 2023 года изменяются тарифы по картам Citi priority, Citigold и Citigold private client. Теперь не будут предоставляться такие привилегии как:

  • компенсация 50% стоимости поездок на такси;
  • компенсация стоимости посещений бизнес-залов аэропортов;
  • страхование на время путешествий;
  • трансфер в/из аэропорт (а) с сервисом Wheely;
  • юридическая и налоговая поддержка;
  • электронная библиотека;
  • консультации в сфере недвижимости, налогообложения, образования за рубежом и частной авиации.

С 1 января 2023 года прекращается начисление баллов за покупки по дебетовым картам. Уже накопленные баллы клиенты смогут обменять на рубли в Citibank Online в разделе «Бонусы» и после 1 января 2023 года. В соответствии с условиями программы, баллы действуют 12 месяцев с момента их начисления, уточнили в кредитной организации.

Также с 1 января 2023 года по премиальным кредитным картам Citi Prestige, Miles & More World Elite Mastercard, World Elite Mastercard перестанет действовать программа выдачи новых страховых полисов для путешественников. Однако имеющиеся сертификаты можно продолжать использовать до окончания их срока действия.

В конце августа Citigroup объявила о сворачивании деятельность в России. Компания прекратит обслуживание корпоративных клиентов и, возможно, продаст некоторые кредитные портфели в рознице.

В октябре российский Ситибанк сообщил, что перестанет оказывать «почти все банковские услуги» корпоративным клиентам к концу первого квартала 2023 года. Затем банк уведомил российских розничных клиентов, что с 1 декабря они не смогут пользоваться программой скидок и бонусов. В сообщении клиентам говорится, что фактическое закрытие программы лояльности связано «с решением банка свернуть розничный бизнес в России».

28 октября РБК узнал, что банк «Уралсиб» приобретет портфель потребительских кредитов Ситибанка. «Уралсиб» сможет рефинансировать кредитные карты Ситибанка при условии согласия держателя. В этот же день Ситибанк предупредил, что с 12 декабря прекратит обслуживание текущих банковских счетов в канадских, гонконгских, сингапурских и новозеландских долларах, датских, норвежских и шведских кронах.

Если клиенты до 11 декабря не переведут средства на счета в других валютах или в другие банки, то Ситибанк переведет деньги на текущий счет в рублях «по внутреннему валютно-обменному курсу банка, действующему на момент перевода».





 

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Ситибанк программа лояльности санкции
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