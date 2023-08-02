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Ситибанк ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

Ситибанк установил комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро
Ситибанк будет брать с клиентов комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро. Банки устанавливают такие тарифы на фоне падения курса рубля и увеличения притока наличных
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Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, вслед за другими российскими банками ввел комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счет через кассы. Новые тарифы начнут действовать с 15 августа, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк также запретит пополнять счета с помощью переводов через отделения «Почты России», а с 19 августа клиенты Ситибанка не смогут использовать систему CitiPhone (управление счетами с помощью звонков) для проведения всех видов денежных переводов в рублях и иностранной валюте.

РБК направил запрос в Ситибанк.

Крупные российские банки усложняют внесение наличных долларов и евро на свои счета с июля: они вводят дополнительные тарифы для операций в банкоматах и кассах или вовсе запрещают вносить наличную валюту. Так, комиссии установили Тинькофф Банк (4%), БКС Банк (5%, но только если общая сумма вносимых наличных средств превысит 10 тыс. долларов или евро), «Интеза» и Москоммерцбанк (5 или 10% в зависимости от суммы внесения), Цифра Банк (2,5%), Экспобанк (2%, но только для тех валютных счетов, которые открыты с 10 августа). Райффайзенбанк полностью остановил внесение наличной валюты на счета. Большинство крупнейших банков отказались принимать валюту через банкоматы

Эксперты связывали появление таких комиссий с ослаблением рубля, который привел к росту операций по внесению валюты на счет для последующей продажи и выхода в рубли. Одновременно с этим отсутствует спрос на наличную валюту в кассах банков из-за высоких курсов, объясняли они.

В мае—июне кассы и банкоматы Ситибанка получили приток наличных денег, драгоценных металлов и камней (в отчетности они указаны все вместе) в размере 2,1 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе оборотных ведомостей банка. Остатки на соответствующем счете достигли 11,1 млрд руб. по состоянию на 1 июля. При этом исторически на балансе Ситибанка не было остатков в драгоценных металлах и камнях, согласно его оборотным ведомостям с большей детализацией за прошлые периоды.

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Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Тогда группа рассматривала продажу только розничного портфеля Ситибанка. Однако в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup анонсировала закрытие не только розничного направления. В августе 2022 года Citigroup приняла решение прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В конце октября 2022 года Citigroup сообщила, что продает портфель кредитов в рассрочку и остатки по кредитным картам российской «дочки» банку «Уралсиб».

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
доллары Евро наличные Ситибанк
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