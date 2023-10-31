Госдеп назвал Турцию продуктивным членом НАТО вопреки позиции по Израилю

Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным членом НАТО, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

Так он ответил на призывы американских законодателей к исключению Турции из альянса из-за критики действий Израиля в секторе Газа.

«Это, разумеется, не первый раз, когда мы не соглашаемся с руководством Турции. Однако мы все еще считаем их продуктивным и полезным членом НАТО. И мы продолжим работать с ними по вопросам, по которым согласны. А также ясно давать им понять, когда между нами имеются разногласия», — заявил Миллер. Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействие с Турцией с целью укрепления блока.

Ранее, 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на многотысячном митинге в защиту палестинцев в Стамбуле, назвал Израиль «оккупантом» палестинских территорий. Он пообещал объявить государство военным преступником из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Главным виновником войны на Ближнем Востоке Эрдоган назвал Запад, который действует «не пачкая собственных рук». Израиль, по словам турецкого президента, является «пешкой, которой однажды пожертвуют». «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — спросил глава государства.

Израиль отозвал своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана. Постоянный представитель страны в ООН Гилад Эрдан, говоря о турецком президенте, отметил, что «змея останется змеей». «Эрдоган пытался улучшить свой имидж, но остался антисемитом», — сказал Эрдан. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, предложил Эрдогану забрать «нацистских убийц» из сектора Газа в Турцию.

США с начала боевых действий поддержали Израиль и начали оказывать ему военную помощь. В американском проекте резолюции СБ ООН содержалось осуждение действий ХАМАС и требование к группировке освободить заложников, однако документ принят не был.