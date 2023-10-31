Премьер Словакии не увидел интереса Евросовета к выступлению Зеленского

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, с которым тот выступил на заседании Евросовета 26 октября, не заинтересовало участников встречи. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [законодательных органов]», — сказал глава правительства.

В Евросовете, по его мнению, «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине.

Фицо возглавлял правительство Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. На состоявшихся 30 сентября 2023 года парламентских выборах его партия SMER одержала победу, после этого он вновь занял пост премьера.

1 октября Фицо сказал, что Словакия испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет оказывать военную поддержку Киеву. При этом он уточнил, что страна готова оказывать Украине гуманитарную поддержку и помогать в восстановлении государства.

Фицо подчеркивал, что Словакия сделает все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее. Он призывал Евросоюз превратиться «из поставщика оружия в миротворца».

Российские власти не раз заявляли об усталости Запада от Украины. Об этом, в частности, говорил глава МИДа Сергей Лавров. Украина, по его словам, «многим надоела» в Европе, но «по инерции они через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву».

В Кремле, в свою очередь, заявляли, что США и европейским странам «надоел» лично Зеленский. «Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом, на что этот человек тратит наши деньги», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об усталости Запада от конфликта говорили и другие политики, в том числе премьер Польши Матеуш Моравецкий. Президент США Джо Байден исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — говорил он.

Секретарь украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов призывал западные государства принять меры для нивелирования «усталости» от конфликта, а также закрепить поддержку Украины в законодательстве.