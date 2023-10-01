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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер Словакии назвал ее проблемы серьезнее, чем украинские

Экс-премьер Словакии Фицо назвал ее проблемы серьезнее, чем у Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Партия Smer победила на парламентских выборах в Словакии, она получит 42 места из 150. Ее лидер Роберт Фицо исключил предоставление военной помощи Украине. Он также выступает против антироссийских санкций
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Eva Kornikova / Reuters)

Словакия на данный момент испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет поддерживать Киев в военном отношении, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо.

«Если SMER сформирует правительство, независимо от того, будет ли у нас пост премьер-министра или нет, мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее», — сказал он (цитата по Aktuality).

Фицо отметил, что Словакия готова оказывать гуманитарную помощь Украине и помогать в ее восстановлении. Он также исключил изоляцию Братиславы в ЕС, поскольку «внешнеполитическая ориентация Словакии не изменится».

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах. Причиной его отставки стали протесты против коррупции, писало агентство Reuters, вспыхнувшие на фоне убийства журналиста-расследователя и его невесты.

Лидер SMER не раз высказывался за прекращение поставок вооружения Украине, начало мирных переговоров и снятие с России санкций. По его мнению, антироссийские ограничения вредят словацкой экономике.

SMER получила на выборах почти 23% голосов. На втором месте — партия Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия»), ее лидер — член Европарламента Михал Шимечка (около 18%), на третьем — Hlas («Голос», почти 15%), которой руководит еще один бывший словацкий премьер — Питер Пеллегрини. Партия ушедшего в отставку в этом году главы правительства Эдуарда Хегера — Obyčajní ľudia («Обычные люди») — на четвертом месте (около 9%).

Партия Фицо получит в парламенте Словакии 42 места из 150. Сам он набрал наибольшее число голосов среди кандидатов. Президент страны Зузана Чепутова заявила, что кабинет министр сформирует партия-победитель выборов.

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Пока неясно, какие партийные коалиции сложатся в будущем правительстве. Шимечка заявил, что уважает победу Smer, но считает ее «плохой новостью» для Словакии. Он допустил формирование коалиции не с ней, а другими партиями.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Украина Роберт Фицо
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