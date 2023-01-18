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Моравецкий заявил об усталости Запада от ситуации вокруг Украины

Премьер Польши: среди стран Запада наблюдается усталость от конфликта на Украине
Несколько месяцев назад дискуссия об Украине велась на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности, подчеркнул премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Среди стран Запада наблюдается усталость от конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому телевидению.

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Моравецкого, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности. В то же время он добавил, что мировые лидеры «видят и ценят» роль Польши в помощи Украине.

В августе 2022 года глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что для Украины в конфликте с Россией опаснее всего «синдром усталости» международного сообщества.

По его словам, Киеву следует «объяснять, просить людей не поддаваться этой усталости».

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, что некоторые западные государства устали от экономических последствий санкций против России.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в августе утверждал, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся и «проблема исчезнет сама собой».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, что некоторые западные политики предлагали Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы военная операция завершилась.

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Виктория Громова Виктория Громова
Польша Украина Запад усталость
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