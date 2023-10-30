Кремль поддержал опасения Шойгу о риске столкновения ядерных держав

Песков: Кремль солидарен со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных стран

Дмитрий Песков и Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле согласны с оценкой министра обороны России Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине Шойгу заявил, что «линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями». По его словам, США и НАТО пытаются подорвать безопасность России и лишить страну воли к сопротивлению.

«Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны (Сергея Шойгу)», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Россия неоднократно заявляла о риске прямого столкновения ядерных держав на фоне продолжающейся помощи Украине странами Запада. «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В конце января 2023 года часы Судного дня, которые показывают время, оставшееся человечеству до гибели, показали 90 секунд до ядерной полуночи. Тогда Песков призвал «быть начеку и принимать соответствующие решения».

В апреле МИД России призвал беспокоиться «о судьбах всего мира» в случае столкновения России и США.

В июне президент России Владимир Путин назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружие в случае угрозы территориальной целостности, независимости, суверенитету и существованию самого государства. Он подчеркнул, что пока «нет такой необходимости».