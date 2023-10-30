 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль поддержал опасения Шойгу о риске столкновения ядерных держав

Песков: Кремль солидарен со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных стран
Дмитрий Песков и Сергей Шойгу
Дмитрий Песков и Сергей Шойгу (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле согласны с оценкой министра обороны России Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине Шойгу заявил, что «линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями». По его словам, США и НАТО пытаются подорвать безопасность России и лишить страну воли к сопротивлению.

«Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны (Сергея Шойгу)», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Россия неоднократно заявляла о риске прямого столкновения ядерных держав на фоне продолжающейся помощи Украине странами Запада. «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В конце января 2023 года часы Судного дня, которые показывают время, оставшееся человечеству до гибели, показали 90 секунд до ядерной полуночи. Тогда Песков призвал «быть начеку и принимать соответствующие решения».

В апреле МИД России призвал беспокоиться «о судьбах всего мира» в случае столкновения России и США.

Читайте на РБК Pro
Почему мы видим сны и как ими можно управлять
Стресс, зарплата стоит на месте: что сегодня происходит на рынке труда
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»
«Антикитай». Почему у Индии не получится экономического чуда

В июне президент России Владимир Путин назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружие в случае угрозы территориальной целостности, независимости, суверенитету и существованию самого государства. Он подчеркнул, что пока «нет такой необходимости».

Теги
Сергей Шойгу Дмитрий Песков ядерное оружие
Материалы по теме
Кремль назвал плановой тренировку по отработке ответного ядерного удара
Политика
Лавров предупредил о «компенсирующих мерах» из-за ядерного оружия США
Политика
США решили модернизировать главную ядерную бомбу B61
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 14:42
Врачи оставили в больницах пятерых пострадавших в аэропорту Махачкалы Общество, 14:40
Продвижение в MENA: что делать, если ваша аудитория говорит на берберском Pro, 14:37
Эксперты предсказали рост ИЖС и спроса на стройматериалы в 2024 году Недвижимость, 14:34
ФИФА отстранила экс-главу испанской федерации на три года за поцелуй Спорт, 14:29
Мосбиржа раскрыла параметры вечного фьючерса на индекс российского рынка Инвестиции, 14:27
В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих Политика, 14:25
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 14:23
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 14:22
Глава Тульской области вручил награды сотрудникам компании «Полипласт» Пресс-релиз, 14:21
АТОР предложила рейсы для вывоза туристов из Дагестана Общество, 14:20
Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков Политика, 14:20
Инсайдеры сообщили, что Apple представит на «ужасно быстрой» презентации Life, 14:16
Гендиректор аэропорта Махачкалы оценил ущерб от беспорядков Общество, 14:14