Медведев заявил о приближении «ядерного апокалипсиса» из-за помощи Киеву

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Угроза ядерной войны возросла, ее увеличивает военная помощь Запада Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — сказал он.

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