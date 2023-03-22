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Медведев заявил о приближении «ядерного апокалипсиса» из-за помощи Киеву
Дмитрий Медведев: западная военная помощь Украине приближает «ядерный апокалипсис»
Дмитрий Медведев
Угроза ядерной войны возросла, ее увеличивает военная помощь Запада Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам. Видео опубликовано в его телеграм-канале.
«Угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — сказал он.
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