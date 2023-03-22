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Медведев заявил о приближении «ядерного апокалипсиса» из-за помощи Киеву

Дмитрий Медведев: западная военная помощь Украине приближает «ядерный апокалипсис»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Угроза ядерной войны возросла, ее увеличивает военная помощь Запада Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев журналистам. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — сказал он.

Материал дополняется. 

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Дмитрий Медведев ядерная война ядерное оружие
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