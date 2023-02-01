Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 19:33
Росстат оценил снижение промышленного производства за 2022 год Экономика, 20:25
Нетаньяху допустил возможность передачи Украине ПВО «Железный купол» Политика, 20:25
Россия в ООН предупредила о риске прямого столкновения ядерных держав Политика, 20:24
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 20:15
Большая презентация новинок Samsung. Онлайн-трансляция Life, 20:13
Норвежская Equinor не смогла помочь с ремонтом Nord Stream из-за санкций Политика, 20:10
Какую цель преследовала вторая волна обысков и отставок на Украине Политика, 20:03
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Число поврежденных при обстрелах домов в Курской области достигло 400 Политика, 20:02
Размер планируемой докапитализации ВТБ превысит 500 млрд руб. Финансы, 19:52
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 19:42
В Совбезе заявили о «подножке Родине» от уехавших за границу Политика, 19:39
Овечкин стал шестым в списке величайших игроков НХЛ по версии Athletic Спорт, 19:27
Власти Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России Политика, 19:18
Марочко заявил об оставшихся до окружения Артемовска 10 километрах Политика, 19:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия в ООН предупредила о риске прямого столкновения ядерных держав

Делегация России в ООН: поставки Киеву оружия ведут к прямому конфликту ядерных держав
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Поставки Западом оружия Украине, используемого для обстрелов российских мирных жителей в Донбассе, создают реальные риски прямого конфликта между ядерными державами, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН, сообщает «РИА Новости».

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — предупредили дипломаты.

Российские представители считают, что поддержка Украины оружием расходится с заявлениями западных лидеров о необходимости дипломатического урегулирования конфликта.

25 января США и Германия объявили о решении поставлять на Украину танки Abrams и Leopard 2.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить тиканье часов Судного дня. «Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», — заявил Медведев, отметив, что «их украинская стрелка давно заржавела».

Российское руководство, в том числе президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, неоднократно заявляло, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Читайте на РБК Pro
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 января в ответ на слова представителя Госдепартамента США также заявил, что российские власти не выступали с угрозами применения ядерного оружия. Антонов назвал утверждения о том, что Москва угрожает применением ядерного оружия, «пустопорожними» и «безответственными». «Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул дипломат.

Теги
ООН поставки оружия ядерные вооружения
Материалы по теме
Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов
Политика
Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием
Политика
США допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter