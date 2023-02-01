Россия в ООН предупредила о риске прямого столкновения ядерных держав

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Поставки Западом оружия Украине, используемого для обстрелов российских мирных жителей в Донбассе, создают реальные риски прямого конфликта между ядерными державами, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН, сообщает «РИА Новости».

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — предупредили дипломаты.

Российские представители считают, что поддержка Украины оружием расходится с заявлениями западных лидеров о необходимости дипломатического урегулирования конфликта.

25 января США и Германия объявили о решении поставлять на Украину танки Abrams и Leopard 2.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить тиканье часов Судного дня. «Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», — заявил Медведев, отметив, что «их украинская стрелка давно заржавела».

Российское руководство, в том числе президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, неоднократно заявляло, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 января в ответ на слова представителя Госдепартамента США также заявил, что российские власти не выступали с угрозами применения ядерного оружия. Антонов назвал утверждения о том, что Москва угрожает применением ядерного оружия, «пустопорожними» и «безответственными». «Никто в российском политическом и военном руководстве никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул дипломат.